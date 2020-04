कर्ज में डूब रहे पाकिस्तान के लिए बिल गेट्स बनेंगे तिनके का सहारा

अमेरिकी दौरे पर गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उन्हें आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला छोड़ दिया गया है। कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स कर्ज में डूबे पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से पाकिस्तान को $ 200 मिलियन की सहायता मिलेगी।

रेडियो पाकिस्तान के अनुसार, इमरान खान ने गुरुवार को बिल गेट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पैसा पाकिस्तान में चल रहे गरीबी के विरोध में चल रहे एहसास अभियान के लिए दिया जाएगा। यह फंड वर्ष 2020 तक खर्च किया जा सकता है। इमरान के अनुसार, यह पाकिस्तान से गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख कार्यक्रम है। उन्होंने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को धन्यवाद दिया।

PM Imran Khan, Dr. Sania Nishtar, SAPM to PM on Social Protection,

Bill Gates, co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation, & Chris Elias, President of Global Development, Bill & Melinda Gates Foundation, participated in a bilateral meeting on the future of Ehsaas. pic.twitter.com/hWbIBukNG2

— PTI (@PTIofficial) September 26, 2019