पाकिस्तान की नापाक हरकत; इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त की इफ्तार के मेहमानों को रोका

शनिवार १ जून २०१९ को पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त की ओर से पवित्र रमझान माह के भाग स्वरुप इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। पाकिस्तान के कई गणमान्य लोगों को इस आयोजन में आमंत्रित किया गया था। इस्लामाबाद की सेरेना होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेहमान आये भी, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लोगों ने पधारे मेहमानों को होटल के गेट से ही भगा दिया।

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लोग होटल के गेट पर खड़े हो गये और ज्यों-ज्यों मेहमान आने लगे, उन्हें एक के बाद एक धमकाने, डराने और परेशान करने लगे। वहीं मेहमानों को अज्ञात नंबरों से फोन करके धमकाया भी गया। नतीजतन इफ्तार में काफी कम लोग शामिल हो पाए।

Pak #ISI stopped guests from entering an #Iftar party hosted by Indian High Commissioner @Ajaybis Indian envoy apologised to his guests for the misbehavior by Pak authorities. @IndiainPakistan @ForeignOfficePk @MEAIndia @IndiaToday @DrSJaishankar pic.twitter.com/Ncalrnt812

पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने मीडिया को दिये अपने बयान में इस घटना की पुष्टि भी की है। उन्होंने अपने मेहमानों को हुई तकलीफ के लिये खेद भी जताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी की इस प्रकार की हरकत काफी निराशाजनक है। इस प्रकार का राजनयिक आचरण और असभ्य व्यवहार न केवल बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन है, अपितु दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिये नुकसानदेय भी है।

Indian High Commissioner to Pakistan Ajay Bisaria to ANI: They not only violate basic norms of diplomatic conduct and civilized behaviour, they are counter-productive for our bilateral relations. (2/2) https://t.co/P38ualSWDj

