पाकिस्तान एयर क्रेश : लैडिंग में सिर्फ एक मिनट बाकी था! (वीडियो)

पकिस्तान में कराची के रिहायशी इलाके में पीआईए का विमान गिरा, 107 मौतें

कराची (ईएमएस)। पाकिस्तान इंटरनैशनल एयरलाइन का एक एयरक्राफ्ट शुक्रवार को कराची के रिहायशी इलाके में क्रेश हो गया जिसमें सवार 99 लोगों सहित कुल 107 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी मीडिया में चल रही रिपोर्ट के अनुसार विमान में 99 लोग सवार थे और यह एयरबस A320 विमान था. दुर्घटना में सभी 99 यात्रियों और आठ क्रू मेंबर 8 के मारे जाने की आशंका है। प्लेन में सवार लोगों के अलावा जमीन पर इसकी चपेट में आने से भी कई लोगों की मौत हो सकती है, अनेक घायल हो गए हैं। पाकिस्तान नागर विमानन प्राधिकरण के सूत्रों के मुताबिक घटना में किसी के बचने की संभावना बेहद कम है। क्रैश के कारण का पता नहीं चला है।

This video of #PK8303 clearly shows how close the plane was to the landing strip at Karachi airport ✈️ 😐

#planecrash #PIAPlaneCrash pic.twitter.com/43JvQ9rCNZ — Danyal Gilani (@DanyalGilani) May 22, 2020

बताया गया है कि लैंडिंग से एक मिनट पहले ही प्लेन दुर्घटना का शिकार हो गया। इसमें प्लेन के क्रू के अलावा कम से कम 90 यात्रियों के सवार होने की जानकारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेन की चपेट में मॉडल टाउन इलाके के कम से कम 4-5 मकान आ गए। कई गाड़ियां भी इससे टकराने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। मौके पर अधिकारियों सहित ऐंबुलेंस और राहतकर्मी पहुंच गए।

Aeroplane crash in karachi, 90 people dead & several people are injured. #Pakistan pic.twitter.com/9EoILR25ox — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) May 22, 2020

विमान के गिरने से पहले एयर ट्राफिक कंट्रोल और विमान के पायलट के बीच ये बात हुईः

बताया जा रहा हैं कि प्लेन के टकराते ही घरों में आग लग गई और धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। गली में इतना धुआं भर गया कि कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। करीब आधा दर्जन घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। गलियां तंग होने के कारण फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किल हो रही है।

PIA aircraft crashes in Karachi, plane was coming Lahore to Karachi . Please praying for everyoneand rest in peace. Ya Allah Reham karna #planecrash #Pakistan pic.twitter.com/m3mS85nqg2 — Muhammad Faisal (@FaisalSSiddiqui) May 22, 2020

पाक सेना के त्वरित प्रतिक्रिया बल और पाकिस्तान रेंजर्स राहत और बचाव के प्रयासों में सहायता के लिए दुर्घटनास्थल पर हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते घरेलू उड़ानें देश में बंद की गईं थीं जिन्हें पिछले हफ्ते शनिवार को ही शुरू किया गया था।