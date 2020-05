पाकिस्तान : अभिनेत्री उजमा खान के घर घुसे बंदूकधारी, मारपीट और धमकी देने का आरोप

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तानी अभिनेत्री उजमा खान के घर में घुसे अज्ञात बंदूकधारियों ने जमकर उत्पात मचाया। उजमा ने आरोप लगाया कि बंदूकधारियों ने उनकी बहन के साथ भी शारीरिक हिंसा की और धमकियां दी। पुलिस को दी गई शिकायत में उजमा ने दावा किया कि बदमाशों के साथ उनके घर आई महिला रियल एस्टेट कंपनी बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज की बेटी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक विडियों में उजमा खान और उनकी बहन हुमा को एक महिला धमकी दे रही है। उस महिला ने अपने पति उस्मान के साथ उजमा का संबंध होने का आरोप भी लगाया। एक दूसरे विडियों में कुछ हथियारबंद लोग उजमा और हुमा के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं।

The most problematic way women deal with their husbands infidelity is to cast all blame on the other woman while absolving their husband of all moral Obligations.This aggression & indignation should have been directed at the woman’s husband! #UzmaKhan #ٹھیکےدار_کی_بیٹی #MalikRiaz pic.twitter.com/oM4r0y46tY

— San’a Mir (@SanaMirTweets) May 27, 2020