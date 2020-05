अमेरिका में इमरान खान को एयरपोर्ट पर लेने कोई अमेरिकी अधिकारी नहीं पहुंचा, मेट्रो में करना पड़ा सफर

भव्य स्वागत नहीं होने पर ट्विटर पर उड़ा मजाक, उमर अब्दुल्ला ने कहा – सरकार का पैस बचाया

वॉशिंगटन (ईएमएस)। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बतौर प्रधानमंत्री अपने पहले यूएस दौरे पर हैं। लेकिन इमरान खान को उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका पहुंचते ही उनकी इसकदर अपमान होगा।

दरअसल अमेरिका पहुंचने पर इमरान खान के स्वागत के लिए कोई बड़ा स्टेट ऑफिसर मौजूद नहीं था, जिस कारण ट्विटर पर विरोधी मजाक भी उड़ा रहे हैं। हालांकि, अमेरिका के लिए इमरान खान ने कतर एयरवेज की सामान्य कमर्शल फ्लाइट ली और वह 3 दिनों के इस दौरे में अमेरिका में पाकिस्तान के राजनयिक आवास पर ही रुकने वाले है।

No US official were present to receive PM @ImranKhanPTI at IAD airport. Neither IK recieved any state protocol. pic.twitter.com/WP1rV8XfjG

इमरान खान के अमेरिका पहुंचने का विडियो पीटीआई के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। इस पर कई यूजर्स ने कॉमेंट किए। कुछ ने इस प्रधानमंत्री के साथ बुरा बर्ताव बताया तो कुछ ने इस पर वर्ल्ड कप हार का बदला कहकर भी चुटकी ली। पीटीआई की तरफ से शेयर विडियो में नजर आ रहा है कि खान किसी आम यात्री की ही तरह फ्लाइट से निकले।

पाक पीएम को ट्रोल किए जाने वालों पर निशाना साधते हुए उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका पर ही निशाना साधा। अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, उन्होंने अपने देश का पैसा बचाया। वह (इमरान खान) अपने साथ ईगो लेकर नहीं चलते जैसा ज्यादातर ‘नेता’ करते हैं। इस यात्रा में इमरान खान की अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होने वाली है।

He saved his country money it didn’t need to spend AND didn’t wear his ego on his sleeve like most “leaders” do. Remind me again why that’s a bad thing. This reflects badly on the American establishment rather than on @ImranKhanPTI IMO. https://t.co/A8drk4VlqM

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 21, 2019