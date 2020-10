कोरोना के खिलाफ न्यूजीलैंड की PM जैकिंडा अर्डर्न की मेहनत रंग लाई, चुनाव में भव्य जीत

न्यूजीलैंड की प्रधान मंत्री जैकिंडा अर्डर्न ने शनिवार को हुए चुनाव में जीत हासिल कर तीन साल के लिए और अपनी सत्ता बढ़ा की है। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सफल रहने के बाद जैंकिंडा ने चुनाव में जीत हासिल की है।

जैकिंडा की लेबर पार्टी ने चुनाव में जरूरी बहुमत हासिल किया था और 120 सीट में से जरूरी 64 सीट हासिल कर लिए थे। 1996 के बाद से यह पहली बार संपूर्ण बहुमत हासिल किया था। 40 वर्षीय जैकिंडा को नागरिकों ने उनके कोरोना वायरस के रोकने के लिए किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते फिर से चुना था।जैकिंडा ने देश में सख्त लॉकडाउन के माध्यम से जल्द ही कोरोना को परास्त करने में कामयाबी हासिल कर की थी।

ऑकलैंड टाउन हॉल में अपनी जीत के बाद जैकिंडा ने सभी को संबोधन करते हुए कहा कि चुनाव के रिजल्ट से यह साफ हो गया है कि लेबर पार्टी ही अगले तीन साल तक सत्ता में रहेगी। हम कोरोना के बाद एक बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करेंगे। ग़रीबी और असमानता के खिलाफ अब हम सबको साथ में काम करना होगा। पिछले 50 सालों में लेबर पार्टी को पहली बार इतना समर्थन मिला है। अपने समर्थकों को भरोसा दिलाते हुए जैकिंडा ने कहा कि वह नागरिकों के भरोसे को बिल्कुल टूटने नहीं देंगे।

