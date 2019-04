इजिप्ट में हुई प्राचीन टोलेमी काल के मकबरे में की खोज, जानिए उसमें मिला क्या?

मिस्र के प्राचीन काल विभाग के मंत्री ने शुक्रवार को एक मकबरे की खोज की घोषणा की। इस प्राचीन मिस्र के मकबरे में दर्जनों ममीफाइड चूहे, बिल्ली तथा बाज़ भी मिले।

मिस्र के सोहाग शहर के पास अच्छी तरह से संरक्षित और बारीक चित्रित मकबरा – नील नदी के पास एक रेगिस्तानी इलाके में है। यह शुरुआती ptolemaic period से माना जाता है, जो 2,000 से अधिक वर्षों से पहले 305 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक था।

यह माना जाता है कि यह मकबरा टूटू नामक एक वरिष्ठ अधिकारी जोकी एक संगीतकार थे जिसने किरदारों को निभाया और उनकी पत्नी के लिए बनाया गया था। यह पिछले अक्टूबर में इस क्षेत्र में खोजे गए सात मकबरों में से एक है, जो कि अधिकारियों ने तस्करों को अवैध रूप से कलाकृतियों के लिए खुदाई करते हुए देथा तो पता चला।

इसकी चित्रित दीवारें खेतों में काम करने वाले मालिक के अंतिम संस्कार छवियों को दर्शाती हैं। साथ ही साथ उनके परिवार की वंशावली चित्रलिपि में लिखी गई हैं।

मिस्र के सर्वोच्च परिषद की प्राचीन परिषद के महासचिव, मुस्तफा वज़िरी ने कहा, “यह क्षेत्र में अब तक की सबसे रोमांचक खोजों में से एक है।” उन्होंने कहा कि यह एक “सुंदर, रंगीन मकबरा” था।

“यह दफनाने वाले कमरे के मालिक टूटू को विभिन्न देवी-देवताओं के सामने उपहार देने और प्राप्त करने की छवियों को दिखाता है,” वज़िरी ने कहा।

मकबरे में दो ममियां, 35-50 के बीच की एक महिला और 12-14 वर्ष की आयु के एक लड़के, उनके दफन कक्ष के बाहर, साथ में 50 से अधिक ममीकृत चूहे, बिल्लियाँ और बाज़ भी थे।

सरकार ने सोहाग को “मिस्र में सबसे ऐतिहासिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक” के रूप में वर्णित किया है, जहां पिछले साल एक संग्रहालय खोला गया था। देखें वीडियो

