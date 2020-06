मास्को – शेर के शावक की तोड़ दीं हड्डियां ताकि सेल्फी लेने के वक्त भाग न सके!

मॉस्को (ईएमएस)। रूस में पर्यटकों के मनोरंजन के नाम पर जानवरों के साथ अमानवीयता का व्यवहार किया जा रहा है। ताजा घटना में शेर के एक मासूम से शावक के पैर इसलिए तोड़ दिए गए ताकि समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने आए पर्यटकों के साथ फोटो के लिए पोज करते वक्त वह भाग न सके।

इस अमानवीय घटना से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक हैरान रह गए और उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यह शावक कुछ हफ्ते का था जब उसे उसकी मां से छीनकर पर्यटकों के साथ फोटो खिंचाने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब वह बड़ा होने लगा तब उसके पैर तोड़ दिए गए ताकि वह भाग न सके।

Lion cub had its legs broken ‘so it could not escape while tourists posed for photos with it’ and had to be taught to walk again after it was rescued in Russia pic.twitter.com/AaRHaZindn

— Afsar Ali Shah (@AfsarQresidency) June 11, 2020