माइक पॉम्पियो ने कहा – कोरोना वायरस वुहान की लैब में पैदा होने के सबूत हैं!

वॉशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका के विदेश सचिव माइक पॉम्पियो ने कहा है कि इस बात के काफी सबूत हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की लैब से ही पैदा हुआ था। उन्होंने एक समाचार चैनल से बातचीत में वायरस के निपटने के चीन के रवैये की भी आलोचना की। हालांकि, उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि क्या वायरस को जानबूझकर छोड़ा गया था।

पॉम्पियो ने कहा कि इस बात से अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां इत्तेफाक रखती हैं कि वायरस जेनेटिकली मॉडिफाइड या इंसानों का बनाया नहीं है। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि इस बात के बड़े और काफी सबूत हैं कि वायरस वुहान की लैब से ही निकला। उन्होंने कहा कि चीन का इतिहास रहा है दुनिया में इन्फेक्शन फैलाने और कम स्टैंडर्ड की लैब चलाने का।

#BREAKING: US Secretary of State Mike Pompeo says, there’s “enormous evidence” that COVID-19 originated in the Wuhan virology lab.

— Avi Yemini 🇦🇺🇮🇱 (@OzraeliAvi) May 3, 2020