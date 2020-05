दक्षिणी यमन के मुख्य शहर अदन में रहस्यमयी बीमारी से सैकड़ों लोगों की मौत

सना (ईएमएस)। दक्षिणी यमन के मुख्य शहर अदन में पिछले सप्ताह सैंकड़ों लोगों की मौत कोरोना वायरस संक्रमण जैसे लक्षणों से हुई। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें हालात के और बदतर होने की आशंका है, क्योंकि यमन में कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों की जांच की क्षमता बहुत कम है और पांच साल से चल रहे गृह युद्ध के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है।

अदन में कब्र खोदने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि उसने शहर में इतनी संख्या में लोगों को मरते कभी नहीं देखा, जबकि गृह युद्ध के कारण आए दिन सड़कों पर लोग एक-दूसरे का खून बहाते हैं। आधिकारिक रूप से, यमन के दक्षिणी क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 106 है जिनमें से 15 लोगों की मौत हुई है।

While innocent women and children are killed in #Yemen #Houthi militia leaders get the VIP treatment and best protective gear‼️ Doctors and nurses lost their lives #COVID19 because they didn’t have masks 😪👇 pic.twitter.com/zF2R5UfjXS

हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तरी यमन में प्राधिकारियों ने संक्रमण के पहले मामले की घोषणा पांच मई को की थी और कहा था कि संक्रमण के केवल दो मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। चिकित्सकों का कहना है कि प्राधिकारी मामलों की संख्या को छुपा रहे हैं। अदन के पंजीयक कार्यालय के प्रमुख सनद गामेल ने बताया कि अदन में सात मई से गुरुवार तक 527 लोगों की मौत हो चुकी है।

Hundreds of people have died of #COVID19-like symptoms over the last week in Aden, Yemen.

Officials warn that an outbreak “will be disastrous” as civil war has left the health system in ruins. There are only 500 ventilators and 700 ICU beds for the country’s 30 million people. pic.twitter.com/co80iLgSHe

— AJ+ (@ajplus) May 15, 2020