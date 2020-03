मालदीव में PM नरेन्द्र मोदी की क्रिकेट डिप्लोमैसी; ‘रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन’ से सम्मानित

माले (ईएमएस)। ​अपने कार्यकाल की दूसरी पारी की शुरुआत में पहले विदेशी दौरे पर मालदीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव के सर्वोच्च पुरस्कार ‘रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन’ से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मोदी ने भारतीय क्रिकेटरों द्वारा हस्ताक्षरित बल्ला भेंट कर क्रिकेट डिप्लोमैसी का श्रीगणेश किया। मोदी की यह यात्रा भारत की ‘पड़ोसी पहले’ की नीति को दी जा रही महत्ता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री पिछली बार यहां नवंबर 2018 में राष्ट्रपति (इब्राहिम मोहम्मद) सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे।’

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरे दूसरे कार्यकाल के पहले विदेशी दौरे पर आपके सुंदर देश मालदीव आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर और आपके शानदार मेहमाननवाजी के लिए मैं मालदीव सरकार को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मालदीव के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करके आपने मुझे ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष को गौरव दिया है। यह सम्मान मेरे लिए हर्ष और गौरव का विषय है।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों को हिंद महासागर की लहरों ने सांस्कृतिक संबंधों में बांधा है। सन 1988 में बाहरी हमला हो, या सुनामी जैसी कुदरती आपदा, या पीने की पानी की कमी। भारत हमेशा मालदीव के साथ रहा है और मदद के लिए आगे आया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यह दोहराना चाहता हूं कि भारत मालदीव की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत हर हाल में हर समस्या में मालदीव के साथ खड़ा है। दोनों देशों के लोग विकास और स्थिरता चाहते हैं।

PM Narendra Modi in Male, Maldives: By issuing RuPay Card in Maldives, there will be an increase in the number of Indian tourists in Maldives. We will soon take measures in this direction. Also, there have been discussions over making the defense services stronger in Maldives. pic.twitter.com/FqJ40UIQF6

— ANI (@ANI) June 8, 2019