कश्मीर समस्या पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला युसुफजई को मेजर आर्या ने आईना दिखाया

नई दिल्ली। पाक की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला युसुफजई ने जम्मू-कश्मीर समस्या का हल शांति से निकालने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने दोनों ही पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इस पर रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने ट्वीट करके आईना दिखाते हुए बलुचिस्तान की तस्वीर पेश की।

पहले मलाला युसुफजई ने कहा कि कश्मीर के लोग उस समय से संघर्ष के बीच रह रहे हैं, जब मैं एक बच्ची थी, जब मेरे माता और पिता बच्चे थे और मेरे दादा-दादी युवा थे। मैं चाहती हूं कि सात दशक से चले आ रहे कश्मीर मसले का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकले।

इस पर मेजर गौरव आर्या ने ट्वीट करके मलाला से कहा कि उन्होंने कभी कश्मीर नहीं देखा है लेकिन उसके विषय में वे इतनी मजबूत राय रखती हैं। लेकिन उन्हें अपने निकट बलुचिस्तान पर नजर करनी चाहिये। बलुचिस्तान के लोग भी जब से वे बच्ची थीं, उनके माता-पिता बच्चे थे और उनके दादा बच्चे थे तभी से संघर्ष में जी रहे हैं।

Hello @Malala, you have never seen Kashmir but you feel so strongly about it. Not far from your home in Swat, is Balochistan. Balochis have also lived in conflict since you were a child, since your mother and father were children, since your grandparents were young. Ring a bell? https://t.co/GAZMIBsLf2

— Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) August 8, 2019