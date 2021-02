ट्रेन ड्राइवर से हो गया प्यार, प्रपोज करने का तरिका देखकर आप कहेंगे वाह

कभी-कभी किसी का प्रपोज करने का तरीका इतना अनोखा होता है कि वह व्यक्ति और दुनिया के कई लोगों के लिए यादगार बन जाता है। कोई व्यक्ति सरप्राइज देता है, कोई एक छोटासा मैसेज रखकर जीवनसाथी की हा सूनने के लिए बेकरार रहता है। हर किसी के लिए पसंद व्यक्तिा प्रपोज करने का तरीका अलग अलग होता है। 💍 Congratulations to Paula, our DART driver and her fiancé Conor on their engagement – and here’s how Paula saw it unfold as she was driving a northbound DART into Pearse! 🎉 Thanks to DART and Pearse Station teams for helping Conor to make it happen! #pearseproposal https://t.co/RBis8cVCAf pic.twitter.com/YZbHlm74Am — Iarnród Éireann #StaySafe (@IrishRail) December 16, 2020 ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर प्रकाश में आया है। जो अभूतपूर्व है। यह क्षण युवती के लिए जीवन भर की याद बन गया है। क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे अनोखे तरीके से प्रपोज किया है। दुनिया भर के यूजर्स इस पर दोनों को बधाई दे रहे हैं। उसकी अनूठी प्रपोजल स्टाइल को पसंद कर रहे है। डबलिन के एक युवक ने अपनी प्रेमिका […]