इस देश में ऑक्सिजन खरीदने वालों की लगी लंबी कतार, कोरोना के हालात हुए विकट

अत्यधिक संक्रमण के कारण लैटिन और दक्षिण अमेरिकी देशों में कोरोनोवायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह नया स्ट्रेन दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया है। कोरोना ब्राजील में घातक होता जा रहा है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि पिछले साल अस्पताल में भर्ती 40% रोगियों की मृत्यु हो गई।

लेकिन सुपर कोविड वायरस, जो वायरस का एक नया स्ट्रेन है, बहुत खतरनाक है। यह फैलना शुरु हो गया है। इसके संक्रमण के मामले ब्राजील में भी पाए गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि वायरस अमेरिका तक पहुंच गया है। दूसरी ओर, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि सुपर कोविड 19 वायरस का यह नया स्ट्रेन कोरोना वैक्सीन को भी बेअसर कर सकता है।

"They took my father off the oxygen."

Hospitals in Brazil's biggest city in the Amazon are running out of oxygen and #COVID19 patients are being unhooked from respirators.

Manaus' ICUs are full due to a surge in virus cases, with hundreds of patients waiting in line for beds. pic.twitter.com/foFXyQ1a1N

— AJ+ (@ajplus) January 15, 2021