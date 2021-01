जानें ये 3 लोग कहां जाने के लिए 400-400 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं

पृथ्वी के निकट 420 किमी उपर अंतरिक्ष में अंतरर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। बहुत से लोग यहां जाना पसंद करेंगे। आप भी जा सकते हैं लेकिन अगर आपके पास 400 करोड़ रुपये खर्च करने की ताकत है। दुनिया के तीन अरबपति रुपये खर्च करके अंतरिक्ष स्टेशन जाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए प्रत्येक अरबपति को 400 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा। तो आइए देखें कि ये अमीर लोग कौन हैं और कब और कैसे वे अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करेंगे और कौनसी कंपनी उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाएगी।

मंगलवार यानि 26 जनवरी को अमेरिका के केप कैनवरल में पहला निजी स्पेस स्टेशन क्रु का परिचय किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले इस क्रु में तीन यात्री हैं। इनमें से प्रत्येक यात्री ने 55 मिलियन डॉलर्स यानि की करीबन 400 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। इन लोगों को स्पेस एक्स के रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने के लिए भेजा जाएगा।

ये तीन यात्रियों के नाम हैं – एर्टन स्टिबे, मार्क पेथी और लैरी कॉनर। इन लोगों को अगले साल जनवरी में अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर ले जाया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उतरने वाली यह पहली निजी उड़ान होगी। इन लोगों को अंतरिक्ष यात्रा पर ले जाने की जिम्मेदारी नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइकल लोपेज एलेग्रिया की होगी। माइकल अब ह्यूस्टन में Axiom Space नामक कंपनी के लिए काम करता है।

Axiom Space के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइक सिफ्रेडनी ने मीडिया को बताया कि किसी ने भी अब तक स्पेस स्टेशन का निजी दौरा नहीं किया है। यह पहली बार होगा जब ये तीनों व्यक्ति एक निजी यात्रा पर जाएंगे। माइक सिफ्रेडिनी इससे पहले नासा में अंतरिक्ष स्टेशन प्रबंधक रह चुके हैं। माइक सिफ्रेडिनी ने कहा है कि माइकल लोपेज को एग्रालिया अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ानों और अंतरिक्ष स्टेशन के अंग के बारे में बहुत सारी जानकारी है।

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.

Commander Michael López-Alegría

Mission Pilot Larry Connor

Mission Specialist Mark Pathy

Mission Specialist Eytan Stibbe

Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj

— Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021