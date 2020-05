भूटान नरेश ने दी सुषमा स्वराज को अनोखी श्रद्धांजली

सुषमा की स्मृति में भूटान नरेश ने रोशन किए 1हजार दीपक

थिंपू (ईएमएस)। भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की छवि सरल सौम्य छवि के मुरीद केवल देशवासी ही नहीं पूरी दुनिया वाले थे। यह बात इससे समझी जा सकती है कि सुषमा जी की स्मृति में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने यहां स्थित एक मठ में विशेष प्रार्थना की और घी के एक हजार दीपक जलाए। सुषमा का निधन इस सप्ताह नई दिल्ली में हो गया था। भूटान नरेश के आदेश पर गुरुवार को सिम्टोखा जोंग में विशेष प्रार्थना की गई। नरेश ने दिवंगत मंत्री के परिवार और भारत सरकार को भी शोक संदेश भेजे।

His Majesty The King offered prayers & a thousand butter lamps at Simtokha Dzong this morning in memory of the former External Affairs Minister @SushmaSwaraj .

His Majesty also sent messages of condolence to the former minister’s family & the GoI.

More-https://t.co/EPMCTIec6w pic.twitter.com/EEQVnlGelH

— Tenzing Lamsang (@TenzingLamsang) August 7, 2019