नई दिल्‍ली (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले को लेकर संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्‍तान और चीन की कोशिशों के बेदम होने के बाद शुक्रवार को भारतीय राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन मीडिया से रूबरू हुए। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अकबरुद्दीन ने अपनी हाजिर जवाबी, तथ्यों और कूटनीतिक जवाबों से पाकिस्तानी पत्रकारों को निरुत्तर कर दिया।

इस दौरान जब एक पाकिस्‍तानी पत्रकार ने इस्‍लामाबाद-नई दिल्‍ली के बीच बातचीत होने की शिकायत की तो अकबरुद्दीन खुद उनके पास गए और ‘दोस्‍ती का हाथ’ मिलाया। अकबरुद्दीन जहां पाकिस्‍तानी पत्रकार से हाथ मिला रहे थे वहीं ठीक उसी समय पाकिस्‍तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत से बातचीत की बात करने वाली एक महिला पत्रकार पर बुरी तरह से भड़क गए।

#WATCH: Syed Akbaruddin, India’s Ambassador to UN says,"so, let me start by coming across to you and shaking hands. All three of you," to a Pakistani journalist when asked,"when will you begin a dialogue with Pakistan?" pic.twitter.com/0s06XAaasl

— ANI (@ANI) August 16, 2019