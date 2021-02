जानें आखिर क्यों कंगना ने एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को कहा ‘बिगड़ैल लड़की’

मुंबई, 3 फरवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ने भारत के किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट करने के लिए स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को मूर्ख और बिगड़ैल लड़की कहा। ग्रेटा ने बुधवार सुबह ट्वीट किया, “हम भारतीय किसानों के विरोध प्रदर्शन में उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं।”

ग्रेटा का ट्वीट सीएनएन वेबसाइट पर एक समाचार के लिए प्रतिक्रिया में आया है, जिसमें लिखा है, “भारत में नई दिल्ली के चारों ओर इंटरनेट काट दिया जाता है, क्योंकि आंदोलनकारी किसानों के साथ पुलिस की झड़प हो जाती है।”

ग्रेटा के ट्वीट का जवाब देते हुए, कंगना ने ट्विटर पर लिखा, “कोई फैंसी एक्टिविस्ट वास्तविक पर्यावरणविद् हमारी अपनी दादी के बारे में बात नहीं करेगा .. लेकिन वे निश्चित रूप से मूर्ख और बिगड़ैल लड़की ग्रेटा थनबर्ग को प्रमोट करेंगे? जिसे पूरी लेफ्ट लॉबी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और बदले में उसने स्कूल और पढ़ाई छोड़ रखी है।” यहां कंगना का ‘दादी’ से मतलब कोयम्बटूर की एक ऑर्गेनिक किसान 105 वर्षीय आर पप्पम्मल से है, जिन्हें इस वर्ष कृषि के लिए पद्श्री से सम्मानित किया गया।

No fancy activists will talk about genuine environmentalist our own grandma … but they will definitely promote dumb and a spoilt brat ⁦@GretaThunberg⁩ who is being used by entire left lobby and in return she gets to skip her education and school. https://t.co/vbN5yJt897

