जापानी कार्गो जहाज की जलसमाधि; 43 लोग और 6000 गाय सवार थीं

जापानी कोस्ट गार्ड को एक व्यक्ति ने बचाया जापान में एक मालवाहक जहाज ने जलसमाधि ले ली है। इस जहाज में गायों को ले जाया जा रहा था। जहाज के डूबने के कारण 5867 गायों ने भी अपनी जान गंवा दीं। जहाज पर सवार 43 चालक दल में से केवल 1 को बचाया गया है। इस भीषण दुर्घटना से विश्वभर में शोक की लहर है। जहाज का वजन 11,947 टन था। गल्फ लाइव स्टॉक-1 नामक जहाज पूर्वी चीन के समुद्र तट से 5867 गायों को लेकर निकला था। गल्फ लाइव स्टॉक अमामी ओशिया के किनारे पहुंचा तब उस पर मुसीबत के बादल मंडराने लगे। जहाज के कप्तान ने गत रोज संदेश भी दिया था लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही जहाज ने जलसमाधि ले ली। #TyphoonHaishen The Japanese coastguard has seaman sole survivorso far from a large cargo ship thought to have sunk during atyphoon. There had been 43 crew and nearly 6,000 cattle on board.#typhon #TyphoonMaysak #Japan pic.twitter.com/IXi3eduk02 — Hnsamona (@hnsamona) September 5, 2020 दुर्घटना का सही कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन दु:ख की बात है […]