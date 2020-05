बड़ी खबर: इज़राइल ने किया कोरोना के एंटीडॉट का विकास, रोगी के शरीर में ही मर जाएंगे वायरस

जेरूसलम: इज़राइल का दावा है कि उन्होंने कोरोन वायरस का एंटीडॉट विकसित कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ये एंटीडॉट जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध होगा। इजरायल के रक्षा मंत्री नफ़्तेली बेनेट ने सोमवार को बताया कि डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोनावायरस के लिए वैक्सीन विकसित कर ली है। बेनेट के अनुसार, संस्थान ने कोरोना वायरस के लिए एंटीडॉट विकसित की है। इज़राइल का दावा है कि वैक्सीन बनाई जा चुकी है और उसे पेटेंट एवं साथ ही साथ उत्पादन का काम चल रहा है।

टाइम्स ऑफ इज़राइल में एक रिपोर्ट के अनुसार ‘इजरायल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च’ जो कि कोरोना वैक्सीन विकसित करने का दावा करता है, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय आधीन बहुत ही गुप्त रूप से संचालित होता है। बेनेट ने रविवार को इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च का दौरा करने के बाद यह घोषणा की। रक्षा मंत्री के अनुसार ये एंटीडॉट संक्रमित लोगों के शरीर में ही कोरोना वायरस को ख़त्म करता हैं।

#BREAKING: Joint statement by the Israeli Ministery of Defense and the Israel Institute for Biological Research: A significant breakthrough has been achieved in finding an antidote to the Corona virus that attacks the virus and can neutralize it in the sick body

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 4, 2020