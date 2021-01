ट्रंप समर्थकों की रैली में दिखा भारतीय झंडा

अरुल लुईस

न्यूयॉर्क, 8 जनवरी (आईएएनएस)| अमेरिका के कैपिटल भवन में हुई हिंसक विरोध के सोशल मीडिया पर वायरल हुए फुटेज में अमेरिका और ट्रंप समर्थकों के झंडों के बीच एक भारतीय झंडा भी दिखा। एक भारतीय-अमेरिकी रिपब्लिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट विन्सेन्ट जेवियर ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत, दक्षिण कोरिया और ईरान के झंडों की तस्वीरें ट्वीट की। ईरानी झंडा इस्लामिक क्रांति पूर्व युग से था।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, “अमेरिकी देशभक्त – वियतनामी, भारतीय, कोरियाई और ईरानी मूल, और अन्य देशों और नस्लों से, जो मानते हैं कि बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी हुई है, ट्रंप के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए कल रैली में शमिल हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी जो हमारे अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे।”

भारतीय ध्वज लहराने की हो रही आलोचना

अपने फेसबुक पेज पर, जेवियर ने भारतीय ध्वज के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति का वीडियो पोस्ट किया। पोस्ट पर टिप्पणी करने वाले कई लोगों ने भारत और भारतीयों को हिंसक विरोध के साथ जोड़ने के लिए उनकी आलोचना की। पोस्ट में से एक ने कहा, “ट्रंप रैलियों में विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन ट्रंप रैली में भारतीय ध्वज को ले जाने का आपको कोई अधिकार नहीं है।”

पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने भी इस वाकये की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि हम किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे।

Why is there an Indian flag there??? This is one fight we definitely don’t need to participate in… pic.twitter.com/1dP2KtgHvf

— Varun Gandhi (@varungandhi80) January 7, 2021