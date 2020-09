भारतीय कॉमेडियन ने ट्रंप की समर्थक से किया प्रैंक! हिंदी में बुलवाया- ‘ट्रंप उल्लू जैसे बुद्धिमान हैं!’

नई दिल्ली (ईएमएस)। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव प्रचार चरम पर चल रहा है। इस आम चुनाव में एक-दूसरे के आमने-सामने रिपब्लिकन पार्टी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े है तो दूसरी तरफ इनके प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन है। दोनों पार्टी के नेताओं ने चुनाव प्रचार में एक-दूसरे पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। अब सवाल है कि क्या इस बार भी ट्रंप की सरकार अमेरिका में बनेगी या ट्रंप को चुनौती दे रहे बाइडेन इस बार ये मौका हासिल करेंगे।

बता दें कि दोनों नेताएं जमकर चुनाव प्रचार में जुड़ गए है। साथ ही उनके समर्थक भी जमकर अपने नेताओं के पक्ष में प्रचार कर रहे है। इस बीच ट्रंप के समर्थक अमेरिका में रह रहे बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी को रिझाने से भी बिल्कुल चूक नहीं रहे हैं। इसी को देखते हुए सोशल मीडिया पर इस वक्त एक विडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व टीवी प्रेजेंटर टोमी लाहरेन हिंदी में बात करते नजर आ रही हैं।

Tomi Lahren got punked into saying Trump is wise like an owl or “ullu” in hindi but the latter means idiot. 😂 https://t.co/FHtonpYVC8

— Nandini Gupta (@nandinigupta201) August 25, 2020