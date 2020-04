इमरान मोदी दोनो पहुंचे न्युयोर्क, दोनों के स्वागत को देख पाक के लोग उड़ा रहे इमरान का मजाक

अमेरिका पहुंचने पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जरा भी भाव नहीं दिया गया। सऊदी अरब से उधार लिया गया विमान लेकर इमरान भी अमेरिका पहुंचे। तो न्यूयॉर्क में उनके स्वागत के लिए कोई बड़ा अमेरिकी अधिकारी मौजूद नहीं था। इस वजह से इमरान सोशल मीडिया पर मजाक बन गए।

It seems the size of red carpet for #ImranKhan is according to the status and respect he holds.

Maybe #Maleeh brought the door mat of her house.

And look the red carpet reception for #NarendraModi . Says everything about the difference in stature of this two leaders. #HowdyModi pic.twitter.com/k3ljYetR9U

— Pt.Vijay Mishra (@PtVijayMishra) September 22, 2019