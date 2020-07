भारत ने पहली बार चीन की ‘हांगकांग’ नामक दुःखती नस दबाई!

भारत ने आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक मोर्चे पर चीन को घेरा, हांगकांग के नए कानून पर उठाए सवाल

नई दिल्ली (ईएमएस)। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत उसे सामरिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर घेर चुका है। अब तक लद्दाख में हेकड़ी दिखा रहे चीन के 59 एप्स पर भारत में प्रतिबंध लगने के बाद ड्रैगन हकलाने लगा है। नई दिल्ली ने चीन को घेरने के लिए अब कूटनीतिक हथियार भी उठा लिया और अबतक हांगकांग में चीन के नए सुरक्षा कानून पर चुप्पी साधने वाले भारत ने इशारों में इस कानून पर सवाल उठाए हैं।

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की बैठक में भारत ने कहा कि हांगकांग को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाना चीन का घरेलू मामला है, लेकिन भारत हाल की घटनाओं पर करीबी नजर रखे हुए है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि राजीव चंदर ने कहा हम हाल की इन घटनाओं पर चिंता जताने वाले कई बयान सुन चुके हैं। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इन बातों का ध्यान रखेंगे और इसका उचित, गंभीर और निष्पक्ष समाधान करेंगे।

A Hong Kong police officer draws his weapon and points it at demonstrators during a day of protests against a new national security law imposed by the Chinese government. pic.twitter.com/Vo74oEz7KM

— ABC News (@ABC) July 2, 2020