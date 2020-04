आने वाले 8 वर्षों में भारत की जनसख्या चीन को छोड़ेगी पीछे

वर्तमान में चीन दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत है। चीन ने अपनी जनसंख्या को कम करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन भारत में अभी तक इस दिशा में कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। वर्तमान में, जनसंख्या वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है, जिसमें भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक जनसंख्या 970 करोड़ होने की संभावना है। 2027 तक, भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में जाना जाएगा और चीन से भी आगे निकल जाएगा ऐसा अनुमान है।

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना 2019 (विश्व जनसंख्या प्रॉस्पेक्टस) की मुख्य बातें जारी की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 30 वर्षों में, दुनिया की आबादी 2 अरब और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। 2050 तक जनसंख्या 7.7 अरब से बढ़कर 9.7 अरब होने की उम्मीद है।

India will overtake China as world's most populous country in just 8 years: UN report

