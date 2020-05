कोरोनावायरस में पूल पार्टी कर उड़ाई सोशल डिस्टैंसिंग की धज्जियां, वीडियो वायरल

पूरा विश्व आज कोरोना वायरस के आगोश में है वहीं अमेरिका से खबर आ रही है कि वहां एक पुल में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की गई।

लेक ऑफ द ओज़ार्क का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिकियों को बड़ी संख्या में एक पुल में नहाते देखा जा सकता है।

ये वीडियो है यूएस के सेंट्रल मिसौरी नाम की एक जगह की। यहां लेक ऑफ द ओज़ार्क में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए पूल पार्टी कर रहे हैं। एक मीटर की दूरी तो दूर, इस पार्टी में लोग एक-दूसरे के गले मिल रहे हैं, साथ चिपक कर सेल्फी ले रहे हैं और रोमांस कर रहे हैं। साथ ही डीजे की तान पर सभी झूमते भी देखे जा सकते हैं।

एक तरफ कोरोना वायरस से मरनेवालों की संख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक अमेरिकियों की है फिर भी उनकी जश्न मनाने की आदत पर पानी नहीं फिरा है।

देखें Video:

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u

— Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020