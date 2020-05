इमरान खान को सता रहा POK में भारत की सैन्य कार्रवाई का डर!

इस्लामाबाद (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और सूबे को 2 केंद्रशासित प्रदेशों के तौर पर पुनर्गठन के बाद से ही पाकिस्तान इस मामले को लेकर दुनिया भर में रोना रो रहा है। अपनी पैंतरेबाजियों को नाकाम होता देख पाकिस्तान ने युद्ध का हौवा खड़ा करना शुरू कर दिया है।

पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीओके की विधानसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ती है, तब विश्व समुदाय इसके लिए जिम्मेदार होगा।

एक तरफ पाकिस्तान खौफजदा है और उस डर सता रहा है कि भारत उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में बालाकोट से भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वह भारत को युद्ध की भी धमकी दे रहा है। इमरान ने जहां यह कहा कि पाकिस्तान अपने ऊपर किसी भी कार्रवाई का उससे भी ज्यादा ताकत से जवाब देगा। वहीं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कहा कि कश्मीर के लिए पाकिस्तानी सेना किसी भी हद तक जा सकती है।

Prime minister Imran Khan is saying that he has intel that India is planning a Balakot-style attack.

Now that the PM knows, we hope the radars would be working when they come. Also, when the PM says bigger than Balakot, does he mean more trees and crows? pic.twitter.com/5vRcNyYzGN

