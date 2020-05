पाकिस्तान को एक और झटका: ICJ ने दिया कुलभूषण को फाँसी ना देने का आदेश

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कुलभूषण की मौत की सजा को निरस्त करें और इसे काउंसलर एक्सेस प्रदान करें। पाकिस्तान ने जाधव को मौत की सजा सुनाई है। जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी सेना की अदालत ने कुलभूषण को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। दक्षिण एशिया से ICJ के कानूनी सलाहकार के रूप में काम कर रहे रीमा ने ट्वीट कर फैसले के बारे में बताया। यह फैसला 14 विरुद्ध 1 मत से आया। जिसके खिलाफ पाकिस्तानी जज ने आपत्ति जताई है।

यह था मामला

भारत ने मई 2017 में ICC के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। जाधव पर पाकिस्तान में काउंसलर नहीं देने का आरोप लगाया गया था। भारत ने जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के मुकदमे को भी चुनौती दी। ICJ ने 18 मई 2017 ने पाकिस्तान को जाधव मामले पर कोई फैसला लेने तक कोई भी कार्यवाही करने से रोक दिया था।

International Court of Justice verdict: A continued stay of execution constitutes an indispensable condition for the effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav pic.twitter.com/OwlznZP6of

ICJ: Court finds that Pakistan deprived India of the right to communicate with and have access to Kulbhushan Jadhav, to visit him in detention&

to arrange for his legal representation,and thereby breached obligations incumbent upon it under Vienna Convention on Consular Relations https://t.co/6lYCuEZvlw

