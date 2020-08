सरकारी कदम का इंतजार कैसा, लेबनान में हजारों युवक सफाई के लिये सड़कों पर उतरे, देखें तस्वीरें

लोकल एक्टिविस्टों और वॉलंटियर्स ने शहर को क्लीन करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया है

लेबनान की राजधानी बेरुत के बंदरगाह विस्तार में हुए भयानक विस्फोट में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। विस्फोट के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। 3 दिन पहले हुई इस विस्फोट के कारण वहां के जीवन और संपत्तियों क ी बर्बादी हुई है। जिसके कारण शहर में सिर्फ तबाही का ही नजारा दिख रहा है।

विस्फोट के बाद शहर के सडक़ों पर मलबा दिख रहा है। इस विस्फोट के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इस विस्फोट ने भले शहर पर गहन वार किया है, किंतु शहर के युवा आगे आकर गजब की कार्यवाही कर रहे हैं और शहर की ये तस्वीरें इसका सबूत देती हैं।

बड़ी संख्या में युवा लेबनानियों ने हाथ में झाड़ू पकडक़र सडक़ पर सफाई करना शुरु किया है। ऐसे में वहां के लोकल एक्टिविस्टों और वॉलंटियर्स ने शहर को क्लीन करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया है। कारण कि अभी तक वहां की सरकार ने इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की।

Thousands of volunteers from all over Lebanon have come to Beirut to help with the clean up. #lebanon pic.twitter.com/mFibUmbd8q — Rebecca Collard (@rebeccacollard) August 5, 2020

विस्फोट ने हरेक प्रोपर्टी को अपने शिकंजे में ले लिया था जो भी उसकी राह में आई। परिस्थिति को ध्यान में लेते हुए इन युवा लेबनिजों ने खुद ही शहर को क्लिन करने की कार्यवाही अपना दायित्व समझकर शुरु कर दिया।

#Beirutblasts : Lebanese volunteers band together to clean up and give aid

A spontaneous cleanup operation was underway after the huge blast at Beirut’s port#Beruit #RebuildingBeruit #Lebanon #Lebanese pic.twitter.com/O3Q3csGshQ — Soundar C / சௌந்தர் செ (@soundarc2001) August 6, 2020

लेबनान से हजारों की संख्या में लोग बेरुत आ रहे हैं और उसकी सफाई करने का कार्य भी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग खुद ही सडक़ पर आकर मलबा साफ कर रहे हैं।

Can’t express the sadness i felt during the cleanup today!

This is so sad..🥀💔

I am so proud of the lebanese people that are helping eachother🙏 pic.twitter.com/Q1AFxhINCA — Nathalie (@Nathali43516086) August 6, 2020

सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। जिस कार्य को सरकार को जल्द से जल्द करना था। उसे लेबनन युवा खुद अपना दायित्व समझकर कर रहे हैं। वहां के युवा सडक़ों के साथ-साथ ब्लास्ट के कारण जो स्कूल, घरें और ऑफिसों को नुकसान पहुंचा है उसे भी सफाई करने में मदद कर रहे हैं।

Today was great,can’t express the sadness I felt during the cleanup day in Beirut The Damages are huge Head to the streets, help clean people houses,offices,schools.. Our country needs us more than anyone Fa yalla 🙌🏻 pic.twitter.com/LWPTbrtWIh — Rayan (@rayant25) August 6, 2020

इस कार्यवाही के अलावा वे लोगों को मदद भी दे रहे हैं। इन सभी के बीच पड़ोसी नगरों में रहनेवाले परिवारों ने ऐसे लोगों के लिए भी अपने घर के दरवाजे खोले हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है।

Two great first-person accounts of Tuesday’s disaster in Beirut that I’m just now reminding myself to share:@SarahDadouch on a lost cat and a candle – https://t.co/vEQdh2FYac@VivianHYee on the kindness of strangers – https://t.co/psOdJrpkLz — Evan Hill (@evanchill) August 6, 2020

वर्तमान में ऐसा माना जा रहा है कि ब्लास्ट के कारण जिन विस्तारों को नुकसान हुआ है वहां रहनेवाले लोगों को फिर उनके स्थान पर जाने में 2-3 महीने का समय लग सकता है।