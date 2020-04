हांगकांग में प्रदर्शनकारियों की अनगिनत भीड़ ने संसद पर कब्जा किया

हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। सोमवार शाम को, प्रदर्शनकारियों ने सभी सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ कर लिया और संसद भवन पर कब्जा कर लिया। इस दौरान पुलिस सिर्फ चेतावनी देती नजर आई, लेकिन किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कड़क कार्यवाही नहीं की गई।

The moment the Hong Kong police lost control, retreated from LegCo. They ran away, vastly outnumbered by the kids.#antiELAB#NoChinaExtradition#SaveHongKong pic.twitter.com/d0J6yKMyKz — Alex Hofford (@alexhofford) July 1, 2019

हांगकांग के चीनी समर्थक नेता एक बिल के लिए जोर दे रहे हैं, जिसमें आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उन्हे चीन प्रत्यर्पित करने का प्रावधान है। इस बिल के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़क से संसद तक उतर आए हैं। हांगकांग में चल रहे प्रदर्शन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपने सिर पर हेलमेट पहन रखा है, जिससे की सुरक्षा बलों से खुद को बचाने में मदद मिल सके।

Hong Kong protesters are now inside the chamber of the Legislative Council. The city's emblem has been painted black #July1st #香港 #反送中 #七一 pic.twitter.com/Cc3YwwxkVn — TicToc by Bloomberg (@tictoc) July 1, 2019

संसद भवन के भीतर, प्रदर्शनकारियों ने इमारत की तोड़फोड़ की, दीवारों को रंग दिया और यहां तक ​​कि विधान परिषद के पोडियम के पास एक ब्रिटिश औपनिवेशिक झंडा लगा दिया।

Do You Hear the People Sing? Video from CHRF of tonight’s anti-extradition bill protest in central Hong Kong. pic.twitter.com/oEaqBnxusB — Timothy McLaughlin (@TMclaughlin3) June 26, 2019

WATCH: @CBSNews was inside Hong Kong’s Legislative Council. See what we saw here. We followed angry protestors who stormed the building. We were told police were coming to take it back. HK’s pan-Democrat’s have called on the city’s leader Carrie Lam to resign. #HongKongProtests pic.twitter.com/FTnJsLno1T — Ramy Inocencio 英若明 (@RamyInocencio) July 1, 2019

प्रदर्शनकारियों के उग्र हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद भी पुलिस केवल दर्शक बनी देखती रही। हांगकांग के प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि चीन के साथ प्रत्यर्पण के बिल को वापस लिया जाए, साथ ही सरकार के मुख्य कार्यकारी कैरी लेम अपने पद से इस्तीफा दें।