मास्क नहीं पहना तो पीटकर ली जान

मैक्सिको (ईएमएस)। सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क नहीं पहने पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इसके कई घंटों बाद लोगों ने सड़क पर पुलिस अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई।

यह घटना मैक्सिको के दूसरे सबसे बड़े शहर गुआदालाजारा में गुरूवार की शाम को घटी। इस प्रदर्शन के दौरान लोगो का गुस्सा फूटा और वे पुलिस से हाथापाई भी करने लगे। जानकारी के अनुसार, गुआदालाजारा में सरकारी पैलेस के बाहर पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़पें हुईं जिसमें गश्ती वाहन जलाए गए और इमारत के ऊपर पुलिस के खिलाफ ग्राफिटी की गई। इस घटना की कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें प्रदर्शनकारियों को पैलेस का दरवाजा तोड़ते हुए दिखाया गया है।

Riots have broken out in Guadalajara, Mexico after 30-year-old Giovanni Lopez was murdered in police custody. He had been violently arrested for not wearing a face mask.

The struggle against police brutality is a global struggle. #JusticiaParaGiovannipic.twitter.com/uKWfxbYZW4

— Jerome Roos (@JeromeRoos) June 5, 2020