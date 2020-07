बटर चीकन खाने का ऐसा हुआ लालच कि टूटे लॉकडाउन के नियम, लगा सवा लाख का जुर्माना

ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के 11800 केस हैं व्यक्ति अपने किसी भी फेवरेट चीज के लिए कुछ भी कर सकता है। दुनियाभर में कोरोना वायरस के कारण सब कुछ थम-सा गया है। कामकाज की गति भी धीमी पड़ गई है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक व्यक्ति द्वारा अपना फेवरेट बटर चिकन के लिए जो किया गया है, वह हैरान करनेवाली बात है। व्यक्ति बटर चिकन खाने के लिए 32 किमी दूर चला गया और वह बटर चिकन उसे 1 लाख 23 हजार रुपए में पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार इस व्यक्ति ने परफेक्ट बटर चिकन के लिए मेलबर्न के सीबीडी से 30 किमी दूर साउथ-वेस्ट स्थित वेर्बिए से सफर शुरु किया किंतु वहां लॉकडाउन लागु था। इसके लिए उसे दंड भरना पड़ा। इस व्यक्ति को 1652 डॉलर का दंड भरना पड़ा। जो भारतीय करेन्सी के अनुसार 1 लाख 23 हजार रुपए के आसपास है। Look we’re not planning to break iso to get it but Melbourne wants to know: what is so specifically special about the butter chicken? Biriyani maybe but butter chicken ? https://t.co/rplNiWX5De — Shakira Hussein […]