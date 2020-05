गुड न्यूज- लंदन में 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी

लंदन (ईएमएस)। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से अब ब्रिटेन मुक्त होने की ओर अग्रसर है। वहां से राहत भरी खबर आ रही है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं और अब रोज सिर्फ 24 नए केस सामने आ रहे हैं। नए मॉडल के मुताबिक संभावना जताई जा रही है कि लंदन में अगले दो हफ्तों में कोरोना की महामारी खत्म हो जाएगी। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और कैंब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा की रिसर्च के मुताबिक कोरोना का रिप्रोडक्शन रेट 0.4 तक पहुंच गया है। लॉकडाउन से पहले ये रेट 2.8 था। रिपोर्ट के अनुसार वायरस रिप्रोडक्शन रेट से ये पता चलता है कि एक संक्रमित कितने दूसरे लोगों को संक्रमण फैला सकता है यानि कि हर दस संक्रमित लोग सिर्फ 4 दूसरे लोगों को संक्रमण फैला सकते हैं।

इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हर 3.5 दिन बाद लंदन में वायरस संक्रमण के मामले आधे रह जाएंगे। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने इस आंकड़े पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा है कि ये आंकड़े महामारी की वास्तविक तस्वीर नहीं बयां कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक विशेषज्ञ ने कहा है कि वायरस रिप्रोडक्शन रेट का 0.4 होने की संभावना काफी कम है।

