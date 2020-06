दोस्तों ने मिलकर दी अंतिम विदाई, आपकी आंखें भी नम कर देगी

बहुत बार ट्विटर पर ऐसे वीडियो और चित्र आ जाते हैं जो हमें स्तब्ध कर देते हैं।फ़िलहाल सामने आए एक विडियो में लड़कों के एक समूह है जो साथ फुटबॉल खेलने वाले अपने मृत साथी को एक गोल करने में मदद करते हुए दिखाई देते है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

जिस विडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं वह मेक्सिको की है और ट्विटर उपयोगकर्ता एलेक्स स्टोन द्वारा साझा किया गया था। विडियो के साथ ऐसा लिखा गया था कि “मेक्सिको में 16 वर्षीय लड़के की हत्या कर दी गई। उसके साथी उसे ले गए जहां वे फुटबॉल खेलते थे और उसे स्कोर करने देते थे। एक आखिरी बार। ऐसा हमनें पहले कभी नहीं देखा। ”

16 year old boy murdered in Mexico. His teammates took him to where they used to play football. And let him score, one last time. Never seen something like this. https://t.co/omrYbiwgOZ

