‘फ्रैंच स्पाइडर मैन’ फ्रेंकफर्ट की इस सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ तो गया पर पड़ गया इस मुसीबत में!

फ़्रांस के पर्वतारोही और मानव स्पाइडरमैन के नाम से प्रसिद्ध एलेन रॉबर्ट एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं। इस बार एलेन रॉबर्ट एक गगनचुम्बी इमारत पर बिना किसी सहारे चढ़ने के कारण चर्चा में है। दरअसल एलेन रॉबर्ट बिना किसी सुरक्षा उपकरण या किसी विशेष शूट के सहारे जर्मनी के एक गगनचुम्बी इमारत पर चढ़ गए और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाने से वो वायरल हो गए। हालांकि इस बार वो मुश्किलों से घिरे भी दिखाई दे रहे है। रोबेर्ट पर बिना किसी अनुमति के इमारत पर चढ़ने का आरोप लगा है और अब उन्हें जुर्मना देना पड़ सकता है। World-famous French climber Alain Robert – known as "Spider-Man" – illegally scaled Frankfurt's highest building, dressed as a cowboy and without a harness. For the latest videos, head here: https://t.co/Lr9GqQQacj pic.twitter.com/MKZPjp477R — SkyNews (@SkyNews) October 1, 2020 आपको बता दें कि रॉबर्ट अपने फ्री सोलो क्लाइम्बिंग के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। रोबर्ट किसी भी गगनचुंबी इमारतों पर किसी चढ़ाई उपकरण का उपयोग किए बिना आसानी से चढ़ जाते है इसलिए उन्हें मानव स्पाइडरमैन भी कहा जाता है। ये […]