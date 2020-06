फ्रांस में 6.5 फुट लंबी डायनासौर की जांघ की हड्डी मिली

दक्षिण-पश्चिम फ्रांस में, वैज्ञानिकों ने एक खुदाई स्थल पर एक विशालकाय डायनासोर की जांघ की हड्डी खोजी है। ये वैज्ञानिक लगभग एक दशक से जीवाश्म खोज रहे हैं। लगभग दो मीटर (6.6 फीट) की, यह जांघ की हड्डी ओन्जेक क्षेत्र से मिली है और माना जाता है कि यह एक सॉरोपोड डायनासोर का है। वह एक लंबी चोंच और पूंछ के साथ एक शाकाहारी डायनासोर था।

सोरोपॉड्स आमतौर पर जुरासिक काल के अंतिम वर्षों में सामान्य रूप से पाए जाते थे। यह अब तक के सबसे बड़े जानवरों में से एक है। जीवाश्म वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने समय के बाद भी जिस तरह से हड्डी संरक्षित थी, हम भी हैरान हैं। पेरिस के राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय के रोनन एलन ने कहा, “हम मांसपेशियों के कनेक्शन और चोटों को देख सकते हैं। एक बड़ी हड्डी के साथ ऐसा बहुत कम होता है, यह स्वचालित रूप से टूट जाता है और नष्ट हो जाता है।

एलन ने आगे कहा कि ऐसे डायनासोर 1400 लाख साल पहले पाए गए थे और इनका वजन 40 से 50 टन के बीच होगा। हड्डी को जिस साइट से पाया गया था, 2010 में वहीं से सॉरोपॉड की ही एक 2.2 मीटर लंबी जांघ की हड्डी मिली थी। इसका वजन 500 किलोग्राम था।

French paleontologists unearthed the thigh bone of a dinosaur at an excavation site this week. More here: https://t.co/kpnSX4NOG8 pic.twitter.com/MJjsnS7eMF

