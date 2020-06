विदेशों में ही नहीं अपने घर में भी हो रहे इमरान खान बेइज्जत!

केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को क्या हटा दिया मानो पाकिस्तान का अंत आ गया हो। अब तक दुनिया भर में पाकिस्तान को शर्मिंदा कराने वाले इमरान खान अब अपने ही देश में घिरे हुए हैं। विपक्षी नेता लगातार इमरान खान की आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इमरान खान पर निशाना साधा है। उन्होंने इमरान को अनपढ़ बताया है।

वायरल हुए वीडियो में हिना रब्बानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पर संसद में हमला कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान देश को शर्मनाक स्थिति में डाल रहे हैं। रब्बानी ने कहा कि यदि आप अनपढ़ हैं तो आपको प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है। कृपया किसी प्रकार का प्रशिक्षण लें।

हिना रब्बानी खार यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने कहा कि जब आपको इस देश का वोट मिला है, तो इसे शर्मिंदा मत कीजिए। उन्होंने इमरान से यह भी पूछा कि आप लोगों से यह उम्मीद नहीं करते कि वे आपका सम्मान करें? आपका कर्तव्य क्या है? क्या आप एक संप्रभु देश नहीं हैं?

Where former Pak Foreign minister @HinaRKhar completely exposes Pak PM @ImranKhanPTI for making #Pakistan a global laughing stock with his knowledge of history & geography. (hope realisation finally dawns on those in India in awe of 'selected' Pak PM Imm D Dim) pic.twitter.com/mzCR3tDOGE

— GAURAV C SAWANT (@gauravcsawant) August 25, 2019