फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन के लो-कट ब्लेज़र पर मच गया बवाल, जानें पूरी हकीकत

हाल ही में शादी रचाने वाली फिनिश प्रधानमंत्री सना मारिन अपने लो-कट ब्लेज़र को लेकर विवादों में घिरी गई हैं। प्रधानमंत्री सना ने एक गहरी नेकलाइन वाला ब्लेज़र पहना हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चाएँ छेड़ दी हैं। जहां कुछ लोग उसके इस तरह के कपड़े पहनने के विरोध में हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। इस महीने की फैशन पत्रिका ट्रेंडी के कवर पर 34 वर्षीय प्रधानमंत्री की एक तस्वीर प्रकाशित हुई है।

प्रधानमंत्री ने इस विवादास्पद तस्वीर में एक गहरी नेकलाइन ब्लेज़र के नीचे शर्ट नहीं पहना है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष प्रधानमंत्री सना के विरोध के बाद उनके समर्थन में सामने आए हैं और हैशटैग #IamWithSana और #SupportSana के साथ उसी प्रकार के वस्त्र पहने हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। फैशन मैगजीन ने भी अपने इंस्टाग्राम पेज पर ये तस्वीर शेयर की है।

ट्रेंडी पत्रिका की संपादक मैरी कारसिकस ने लिखा कि यह विवाद स्पष्ट रूप से दिखाता है कि लोग तस्वीरों में क्या देखते हैं। यह दर्शकों के बारे में बहुत कुछ कहता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनकी नजर छाती पर नहीं जाती, और वे यह देखते हैं कि सना एक ट्रेंडी काले रंग की पतलून पहने हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि नकारात्मक टिप्पणियों को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह महिला जाति के प्रति घृणा है और कुछ नहीं।

The Prime Minister of Finland, Sanna Marin, is catching hellfire for having this photo taken. There is a growing movement with the hashtag #supportsanna to defend her and I invite everyone in the Twitterverse to join in, including men. pic.twitter.com/M4EwiwWZrx

दूसरी तरफ फोटो के विरोधियों का कहना है कि एक प्रधानमंत्री को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो उसकी छाती दिखाते हों। यह उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। वहीं प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि यह एक फोर्मल ड्रेस मात्र है और इसमें भड़कने जैसा कुछ नहीं। अब प्रधानमंत्री के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष इस तरह के कपड़े पहनकर अपनी तस्वीरें साझा कर रहे हैं।

In Finland conservatives are angry because prime minister @sannamarin showed a bit of cleavage in a magazine photo shoot.

I don’t have much of a cleavage, but I’m with her. (And all the women who want to dress as they themself please)#sannamarin #tissivakopäivä pic.twitter.com/pnA0YrYk26

