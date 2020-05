ईद पर भारत ने वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान को मिठाई ऑफर की तो पाकिस्तान ने जानें क्या किया

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए हैं। यह कड़वाहट ईद-उल-अजहा पर भी देखी गई। भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान को मिठाई की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे पहले, पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस के साथ लाहौर बस सेवा भी बंद कर दी थी।

जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है, तो दोनों पक्षों की ओर से मिठाई दी जाती है। लेकिन जम्मू-कश्मीर पर भारत सरकार के ऐतिहासिक फैसले से पाकिस्तान चिढ़ गया है। एक ओर, पाकिस्तान ने ऐसा व्यवहार किया, दूसरी ओर भारत-बांग्लादेश सीमा पर बकरी ईद धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर, कुलबाड़ी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सोमवार को बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (BGB) को मिठाई बांटी।

On the occasion of #EidAlAdha, Border Security Force(BSF) exchanged sweets with Border Guards Bangladesh (BGB) at Fulbari at Indo-Bangladesh border, today. pic.twitter.com/xVr9FxGmaN

