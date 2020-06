अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी भारत यात्रा को खूब भुनाने की तैयारी में हैं डोनाल्ड ट्रंप

लॉस एंजिलिस (ईएमएस)। भारत में आयोजित ‘नमस्ते ट्रंप’ दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कई मायनों में बेहद खास था। दरअसल अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है,इसके बाद अमेरिकी चुनाव प्रचार में पहली बार भारत को थीम बनाकर पेश किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप का भारत दौरा उनके लिए मददगार साबित हो सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार के दौरान पहली बार ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी भारतीय अमेरिकियों को वोट बैंक को रिझाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए हालिया भारत दौरे की तस्वीरों और भारत के साथ रिश्तों को डिजिटल विज्ञापन के तौर पर जारी किया जाने लगा है। एक रिपोर्ट की मानें तो भारतीय अमेरिकियों को रिझाने के लिए इस प्रचार में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी बेतहाशा खर्च करने को तैयार है।

ट्रंप के चुनाव प्रचार की एक टीम ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के साथ ही स्ट्रीमिंग और डिजिटल प्रकाशनों के ज़रिए यह कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से भारतीय अमेरिकियों के वोट रिझाने की कोशिश है। कैंपेन फेसबुक पर जारी एक एड में ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ ताजमहल के सामने खड़े हैं। इस एड में उल्लेख है भारतीय अमेरिकी बड़े कारोबारी हैं, कला के महारथी हैं और तकनीक जैसे क्षेत्रों में अग्रणी हैं। आपके योगदान से हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था मज़बूत हुई है। मैं हमेशा आपके लिए लड़ूंगा।

