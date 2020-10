कोरोना पोजीटीव आये डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिडेन के मास्क पहनने का उड़ाया था मजाक

कोरोना के संक्रमण का असर अमेरिका के वाइट हाउस तक पहुँच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की जानकारी खुद ट्रम्प ने ट्विट करते हुए दिया। अब दोनों वाइट हाउस में क्वॉरंटीन हो गए हैं।

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

ट्रंप ऐसे समय में कोरोना संक्रमित पाए गए है जब उनका चुनाव प्रचार जोर-शोर चल रहा है। दोबारा राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल ट्रंप और उनके प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन के बीच हाल ही में पहली बहस हुई थी।

दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट 13 दिन बाद 15 अक्टूबर को है। इसमें ट्रम्प का हिस्सा लेना अब बहुत मुश्किल होगा। ट्रम्प ज्यादातर मौकों पर मास्क लगाए नजर नहीं आए। कई बार इसका मजाक भी उड़ाया। पिछले दिनों व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प ने कहा था- मैं अपने एडवाइजर की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वैक्सीन से ज्यादा जरूरी मास्क है। हालांकि अब उन्हें पछतावा हो सकता है और उन्हें समझ आ गया होगा कि वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना कितना महत्वपूर्ण है।

आपको बता दें कि बिडेन के साथ बहस के दौरान जब मध्यस्थ क्रिस वैलेस ने ट्रम्प से पूछा कि क्या आप बीमारी को रोकने पर मास्क के प्रभाव पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में आपने कहा था कि वेटर उनके मुखौटे और फिर प्लेटों को छूते हैं। क्या आप मास्क की प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं? जवाब में, ट्रम्प ने कहा “नहीं।” फिर उसने अपनी जेब से एक मुखौटा निकाला … उसने यह दिखाने के लिए एक मुखौटा भी पहन लिया। ट्रम्प ने बिडेन पर ताना कसते हुए कहा कि जब भी वह उन्हें देखते है तो वह मास्क में ही होते है।

Pres. Trump mocks Joe Biden on the issue of masks: "I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away and he shows up with the biggest mask I've ever seen." https://t.co/5Bl4Ob3O2t #Debates2020 pic.twitter.com/OA3ffVcrkg

— ABC News (@ABC) September 30, 2020