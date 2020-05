पाकिस्तान में क्रैश हुआ विमान याद है न? उसके मलबे से तीन करोड़ नकदी मिलने से जांच टीम हैरत में

पेशावर (ईएमएस)। पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन के पिछले दिनों क्रैश हुए विमान के मलबे से 3 करोड़ रुपए की नकद राशि बरामद की गई है। इस विमान में 99 लोग सवार थे जिनमें से 9 बच्चों समेत 97 लोगों की मौत हो गई है। विमान पीके-8303 लाहौर से कराची जा रहा था और इसी दौरान वह कराची अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निकट के रिहाइशी इलाके में पिछले सप्ताह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

