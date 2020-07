जीवन से असंतुष्ट चीनी ड्राइवर ने गुस्से में तालाब में गिराई बस, 21 लोगों की मौत

पेइचिंग (ईएमएस)। हताशा और निराशा में डूबे चीन के एक ड्राइवर ने सरकार की उसके घर तोड़ने की कार्रवाई से नाराज होकर यात्रियों से भरी बस को जान बूझकर तालाब में गिरा दिया। इस दुर्घटना में 21 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए।

चीन के गुइझोउ प्रांत की पुलिस ने बताया कि ड्राइवर ने पांच लेन की रोड को क्रॉस करते हुए बस को तालाब में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। चीन सरकारी टेलीविज़न के अनुसार, इस बस मे 12 छात्र भी सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई। ये छात्र कॉलेज के इंट्रेंस एक्जॉम में हिस्सा लेने जा रहे थे।

बताया जा रहा है कि इस हादसे में ड्राइवर की भी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, झांग नाम का ड्राइवर अपने जीवन से असंतुष्ट था और उसके किराए के घर को भी स्थानीय प्रशासन ने उसी दिन गिरा दिया था। बेघर होने के कारण वह मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था। खबरों के अनुसार, झांग के घर को टाउन रिकंस्ट्रक्शन प्रोजक्ट के तहत गिराया गया था। जिसके बाद उसने मुआवजे और नए घर के लिए आवेदन भी किया था। जब उसे सरकार की तरफ से घर के लिए 10360 डॉलर की पेशकश की गई तो उसने क्लेम नहीं किया और मकान लेने के आवेदन को भी वापस ले लिया।

A bus driver in China deliberately drove the bus off the road into a reservoir, killing 20 other people https://t.co/vgkVCU7rF7 pic.twitter.com/wJT0aQxb4y

