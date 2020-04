प्‍योंगयांग (ईएमएस)। दुनिया में तानाशाह शासक के रूप में ख्यात उत्तर कोरियाई के राष्ट्रपति किम जोंग उन के स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर सरगर्मी है कि उनका स्वास्थ्य काफी खराब है। जापान और हांगकांग से आ रही मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन की हालत बेहद गंभीर है। वहीं, दक्षिण कोरिया ने कहा कि किम जोंग उन स्‍वस्‍थ हैं। इन परस्‍पर विरोधी खबरों के बीच अब यह दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन कोरोना वायरस से डर गए हैं और इस महामारी से बचने के लिए कहीं छिप गए हैं।

The most cowardly and selfish dictator Kim Jong Un is not dead or even sick according to my source. He is hiding out in a fear of getting a Corona virus. Despite lying to the world that there is a zero case of Corona virus, it has been spreading uncontrollably within North Korea pic.twitter.com/8OBP6KolNA

— Yeonmi Park(박연미) (@YeonmiParkNK) April 26, 2020