रक्षामंत्री राजनाथ सिंह टोक्यो पहुंचे तो वहां भी लगे जय श्री राम के नारे, देखें वीडियो

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय वार्ता के लिए जापान और दक्षिण कोरिया की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं। सोमवार को जब वह जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, तो ‘जय श्री राम’, ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे गने लगे।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी पांच दिवसीय यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में रक्षा वार्ता के विशेष सत्र को संबोधित किया। वहां उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है कि भारत ने पहले कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। लेकिन हम अपनी सुरक्षा में महत्वपूर्ण कदम उठाने से नहीं बचेंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी कीमत पर देश की सुरक्षा को मजबूत करना है। भारत की सुरक्षा कूटनीति इस रणनीति का एक प्रमुख आधार है।

अपने संबोधन के दौरान, राजनाथ ने भारत में सदियों से प्रचलित सिद्धांतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “अगर हम सम्मान, संवाद, शांति, सहयोग और समृद्धि के विचारों पर काम करते हैं, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।” इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देश जो आपसी सद्भाव के लिए काम करते हैं, उन्हें प्रत्येक देश की यात्रा करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा, समुद्री और हवाई क्षेत्र को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। ‘

