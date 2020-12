ब्रिटेन में कोरोना का नया म्यूटेंट ‘नियंत्रण से बाहर’; कनाडा ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों को रोका

कनाडा में ब्रिटेन से यात्री उड़ानों के प्रवेश को 72 घंटे के लिए रोक दिया गया है। यह जानकारी अधिकारियों द्वारा की गई घोषणा से मिली। गौरतलब है कि यह निर्णय ब्रिटेन में सामने आए कोविड-19 के नए संक्रामक म्यूटेंट से बढ़े तनाव के कारण लिया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने कनाडाई स्वास्थ्य अधिकारियों के रविवार के बयान के हवाले से कहा कि, “ब्रिटेन में कुछ क्षेत्रों में एक भिन्न कोविड-19 वायरस के मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए, ब्रिटेन से सभी वाणिज्यिक और निजी यात्री उड़ानों को कनाडा में प्रवेश करने से रोकने का निर्णय लिया गया है।” अस्थायी प्रतिबंध रविवार को तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।

फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और सऊदी अरब सहित कई देशों के बाद कोरोनावायरस के म्यूटेंट के कारण बढ़े तनाव के बीच यह कार्रवाई करने वाला कनाडा नया राष्ट्र बन गया है। उसने ब्रिटेन से आने और यहां से ब्रिटेन जाने वाले यात्रियों के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की।

महीनों तक लॉकडाउन में रह सकता है लंदन : ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 19 दिसंबर को घोषणा की थी कि पहचाना गया वायरस का नया म्यूटेंट 70 प्रतिशत से अधिक तक संक्रामक हो सकता है। ब्रिटिश स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक के अनुसार, नया म्यूटेंट ‘नियंत्रण से बाहर’ है। नए म्यूटेंट के 9 दिसंबर को खत्म होने वाले सप्ताह तक लंदन में 62 प्रतिशत, पूर्वी इंग्लैंड में 59 प्रतिशत और दक्षिण पूर्व में 43 प्रतिशत मामले देखे गए।

ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने चेतावनी दी है कि लंदन में महीनों तक लॉकडाउन रह सकता है, क्योंकि वैक्सीन मिलने तक वायरस के तेजी से हो रहे प्रसार को काबू में करना बहुत मुश्किल होगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश राजधानी और दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में टियर-4 प्रतिबंधों के लागू होने के कुछ घंटों बाद ही हैनकॉक ने यह टिप्पणी की। अब 30 दिसंबर को नए सख्त प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।

हैनकॉक ने स्काई न्यूज को बताया, “जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाता, तब तक इसे नियंत्रण में रखना बहुत मुश्किल होगा। हमें वायरस के नए वैरिएंट को फैलने से रोकने के लिए उन्हीं उपायों की जरूरत है, जिनका उपयोग हमने पुराने वैरिएंट के प्रसार को रोकने में किया था।” हैनकॉक ने उन लोगों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए आलोचना की जिन्होंने नए टियर-4 के लागू होने से पहले लंदन छोड़ दिया।

#UK Health Secretary Matt Hancock (@MattHancock) has warned that #London could be under a #lockdown for months, as it will be "very difficult" to keep a highly infectious mutant strain of the novel #coronavirus under control until vaccinations are rolled out. pic.twitter.com/vGkwKn2YJV

— IANS Tweets (@ians_india) December 21, 2020