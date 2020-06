कोरोना वायरस से अमेरिका में पहली मौत और 22 मामलों की राष्ट्रपति ट्रंप ने की पुष्टि

चीन से शुरु हुआ कोरोना संक्रमण अमेरिका पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, शनिवार को कोरोना के वॉशिंग्टन राज्य में अपना पहला शिकार किया। आधिकारिक रूप से प्रशासन की ओर से जारी ‌विज्ञप्ति में कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत की पुष्टि की गई है।

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ने एक वी‌डियो संदेश में अमेरिका में कुल 22 मामलों की पुष्टि की है जिनमें से एक मरीज की मौत हो गई और 4 मरीजों की हालत काफी गंभीर है। राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप ने यह भी अंदेशा जताया कि देश में और मामले भी प्रकाश में आ सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है।

JUST IN: Pres. Trump says 22 patients in the U.S. have coronavirus; one person has died, four others are “very ill.”

“Additional cases in the United Stares are likely, but healthy individuals should be able to fully recover.” https://t.co/lFBUMLnx50 pic.twitter.com/VQIXWnq7DQ

— ABC News (@ABC) February 29, 2020