कोरोना पोजीटीव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कार में सफर को निकले!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों वॉल्टर रीड हॉस्पीटल में कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। बिते सप्ताह उनकी कोरोना रिपोर्ट पोजीटीव आई थी। लेकिन खबर ये नही है। खबर ये है कि कोरोना पोजीटीव होने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप रविवार को कार में सवार को सफर को निकले। ट्रंप के इस कृत्य के लिये चिकित्सा जगत और मीडिया में काफी आलोचना हो रही है। 🚨Video 🚨: President Trump, wearing a mask, rolls by in motorcade and waves to supporters and press gathered outside Walter Reed National Military Medical Center. pic.twitter.com/fDguGmmeVv — John R Parkinson (@jparkABC) October 4, 2020 ट्रंप की इस ट्रीप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी देखी जा रही हैं। अपने काले रंग की कार में वे खिड़की से अपने प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। कार में ट्रपं के साथ दो और लोग भी बैठे हुए हैं। ट्रंप के प्रवक्ता ने अलबत्ता बताया है कि उनकी इस कार ट्रीप को उनकी मेडिकल टीम ने हरी झंडी दी थी। कार ट्रीप पर निकलने से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो संदेश भर जारी किया, […]