कोरोना कहर – इंसानों के बाद अब जानवर भी गिरफ्त में, हांगकांग में कुत्ता हुआ संक्रमित

हांगकांग (ईएमएस)। चीन मे कोहराम मचाने के बाद कोरोना वायरस ने अब इंसानों के बाद जानवरों के भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। हांगकांग में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसे सुनकर डॉक्टर भी हैरान हैं। यहां एक व्यक्ति से उसके पोमेरेनियन नस्ल के पालतू कुत्ते में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल गया। डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की।

यवोन चाउ हो यी अपने बीमार कुत्ते को डॉक्टर के पास ले गए तो उसके नाक और मुंह के नमूने लिए गए, जिसमें वह इस बीमारी से पीड़ित पाया गया। इसे 14 दिनों के लिए अलग और डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार एग्रीकल्चर, फिशर एवं कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने इस कुत्ते की रेग्यूलर जांच के आदेश दिए हैं। एएफसीडी ने एक बयान में कहा कि यह पहला मामला जब किसी जानवर को उसके मालिक से वायरस मिला हो। उन्होंने कहा कि अभी यह दावा करना मुश्किल है कि पालतू जानवर कोविड -19 वायरस से संक्रमित हो सकते हैं या लोगों के लिए संक्रमण का स्रोत हो सकते हैं।

A pet dog of a #Coronavirus patient who lived in #TaiHang, #HongKong have tested weak positive to the virus. The patient has to hand over the dog to Agriculture Fisheries and Conservation Department for 14-day quarantine.@icablenews #香港武肺病人家中狗隻對病毒呈弱陽性反應需隔離 pic.twitter.com/EebWXPlyxk

