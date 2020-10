बीते काफ़ी समय से भारत और चीन के तनाव का माहौल है। चीन ने भारत और ताइवान को डराने-धमकाने के लिए सीमा पर भारी सैनिक तैनात किए हैं, लेकिन साथ ही चीन एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है। तनाव के ऐसे कठिन समय में कई देश दुश्मन देश के मनोबल को कमजोर करने के लिए नकली हथियार तैनात करते हैं। चीन ने भी भारत और ताइवान को डराने के लिए मिसाइल लॉन्‍चर के आकार के गुब्‍बारे को रंग करके उसमें हवा भर दी। इसके बाद तो चीन के प्रोपेगैंडा फैलाने वाले तंत्र ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसे मिसाइल लॉन्‍चर बताकर शेयर करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके इस दावे की हवा निकल गई और अब उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। Chinese propoganda posted this photo to depict launchers positioned by PLA. After they realised that the curved shape of launchers gave away the fact that they are inflated baloons painted over they have now removed this photo. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/qPZAbxiQRq — Snehesh Alex Philip (@sneheshphilip) October 2, 2020 उसकी तस्वीरें भी चीन ने सोशल मीडिया पर वायरल […]